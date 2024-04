Saarbrücken (dpa/lrs) - Der 1. FC Saarbrücken kann sein Nachholspiel gegen die SpVgg Unterhaching am kommenden Mittwoch bestreiten. Dies teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit, Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Die Partie des 25. Spieltags war am vergangenen Wochenende wegen Unbespielbarkeit des Platzes im Ludwigsparkstadion abgesetzt worden. Die Saarländer, die in den vergangenen Monaten massive Probleme mit ihrem Rasen hatten, waren am Dienstagabend im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern ausgeschieden.

