In einem Mehrparteienhaus in Spiesen-Elversberg bricht ein Feuer aus. Eine Katze überlebt den Brand nicht, ihr Herrchen muss wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden.

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) - Nach einem Wohnungsbrand im saarländischen Spiesen-Elversberg ist der 61 Jahre alte Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren worden. Die Katze des Mannes sei an den Folgen des Feuers gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten noch an, es gebe jedoch bislang keinerlei Hinweise auf Brandstiftung. Einsatzkräfte brachten aus den sieben Wohnungen des Mehrparteienhauses insgesamt 23 Personen in Sicherheit, wie die Polizei weiter mitteilte. Nach einem gründlichen Lüften hätten die Menschen in ihr Zuhause zurückkehren können. «Lediglich die Wohnung, in der der Brand entstand, ist unbewohnbar», ergänzte die Polizei.

Mitteilung der Polizei