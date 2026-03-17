Südwest Nach Verfolgungsfahrt: Polizei nimmt 25-Jährigen fest

Illustration - Polizei
Auch unter Drogeneinfluss soll der 25-Jährige gestanden haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (Symbolbild)

Polizisten wollen einen 25-Jährigen kontrollieren, weil er zu schnell fährt. Der junge Mann ergreift die Flucht, fährt ungebremst vor der Polizei davon. Die Beamten fassen ihn später dennoch.

Dillingen/ Beckingen (dpa/lrs) - Berauscht und ohne gültigen Führerschein soll ein 25-Jähriger in Dillingen (Landkreis Saarlouis) versucht haben, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Nach einer risikoreichen Verfolgungsfahrt nahmen die Beamten den jungen Mann in Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) vorläufig fest, wie die Polizei mitteilte. Er soll dort in eine Sackgasse gefahren und zu Fuß weiter geflohen sein. Seine Beifahrerin habe er im Wagen zurückgelassen.

Ursprünglich wollten die Beamten den Mann der Mitteilung zufolge kontrollieren, weil er zu schnell gefahren war. Während der Verfolgungsfahrt soll er dann mehrfach Vorfahrtsregelungen missachtet und ohne zu bremsen in Kreuzungen gefahren und Straßen eingebogen sein. Trotz Gegenverkehrs soll er außerdem die gesamte Fahrbahn benutzt haben. Nun werde gegen den 25-Jährigen ermittelt, eine Blutprobe sei ihm entnommen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

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