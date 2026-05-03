Nach dem Unfall mit der Parkeisenbahn in Mainz ist die Ursache weiter ungeklärt. Zwei Kinder wurden dabei schwer verletzt. Ein Fehlverhalten des Bahnführers schließt die Polizei aktuell aus.

Mainz (dpa/lrs) - Nachdem zwei Kinder im Mainzer Volkspark von einer Parkeisenbahn erfasst worden sind, ist die genaue Unfallursache weiterhin unklar. Der siebenjährige Junge und das neunjährige Mädchen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach kam es zu dem Unfall, als die beiden Kinder am Samstagnachmittag neben der fahrenden Eisenbahn herliefen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könne ein Fehlverhalten des Bahnführers ausgeschlossen werden. Aufgrund ihrer Verletzungen seien die Kinder in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei kritisierte, eine Vielzahl Schaulustiger habe den Einsatz erheblich erschwert. Die Parkeisenbahn in Mainz trägt den Namen «Flotte Lotte», sie fährt seit über 60 Jahren von Frühjahr bis Herbst im Volkspark und ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien.