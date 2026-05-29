Der 26-jährige Mann, der den Ludwigshafener Zugbegleiter Serkan Çalar getötet haben soll, wird sich voraussichtlich ab Ende Juni vor dem Landgericht Zweibrücken für die Tat verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte ihn wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt. Nun läuft beim Landgericht das sogenannte „Zwischenverfahren“, das heißt: Das Gericht prüft, ob es die Anklage zulässt und ob es das Hauptverfahren eröffnet, wie Corinna Zellmann, Sprecherin des Landgerichts Zweibrücken, erklärt. Davon ist auszugehen, denn im Gesetz steht, dass es zu einem Hauptverfahren kommt, wenn „der Angeschuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint“. Der 26-jährige Mann hatte die Tat im Regionalexpress bei Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) Anfang Februar grundsätzlich eingeräumt. Wenn das Gericht zum Schluss kommt, dass ein Prozess stattfindet, müssen dafür die Verfahrensbeteiligten – wie die Verteidigerin des Angeklagten oder juristische Vertreter der Familie des 36-jährigen Opfers – zu den Verhandlungsterminen geladen werden. „Hierfür sind Termine ab Ende Juni ins Auge gefasst“, sagt Zellmann. Genaue Termine für den Prozess zu nennen, sei noch zu früh. Denn die Beteiligten müssten an den geplanten Terminen auch Zeit haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 26-jährige Schwarzfahrer dem Zugbegleiter Serkan Çalar bei einer Fahrkartenkontrolle mehrmals kräftig gegen den Kopf geschlagen hat uns seinen Tod damit „zumindest billigend in Kauf nahm“. Das Gesetz sieht für Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe vor.