Ein vierjähriger Junge wird im Nichtschwimmerbecken unter Wasser entdeckt. Was bisher über den Todesfall in Ludwigshafen bekannt ist.

Ludwigshafen (dpa) - Nach dem Tod eines vierjährigen Jungen in einem Freibad in Ludwigshafen haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Umständen des Geschehens aufgenommen. Zur Klärung der Todesursache solle der Leichnam obduziert werden, teilten die Behörden mit.

Am Sonntagnachmittag hatte ein Badegast im Nichtschwimmerbecken des Freibads am Willersinnweiher den leblosen Körper des Kindes unter Wasser entdeckt und diesen herausgezogen. Trotz sofortiger Reanimation starb der Junge im Krankenhaus.