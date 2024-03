Anfang März wurde eine 24-Jährige tot in ihrer Wohnung entdeckt. Die Obduktion ergab einen gewaltsamen Tod. Jetzt suchen die Ermittler nach Zeugen

Frankenthal (dpa/lrs) - Nach dem gewaltsamen Tod einer 24-Jährigen in Frankenthal (Pfalz) sucht die Polizei nach Zeugen, die den mutmaßlichen Täter gesehen haben. Um die Phase nach der Tat rekonstruieren zu können, benötige man dringend Hinweise aus der Bevölkerung, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag gemeinsam mit.

Die 24-Jährige war am 8. März tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Ihr 33 Jahre alter Lebensgefährte wurde festgenommen und sitzt wegen des dringenden Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft. Bereits am Montag hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, die Obduktion der Frau habe ergeben, dass sie an einer Kombination aus Blutverlust und einer sogenannten Gasembolie infolge von Stich- und Schnittverletzungen gestorben sei. Die Ermittlungen der Polizei zu den konkreten Umständen der Tat und zum Motiv dauern an.

