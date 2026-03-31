Zwei Menschen sterben auf der L288, eine Jugendliche wird schwer verletzt. Ein wichtiger Zeuge könnte Licht ins Dunkel bringen – die Polizei bittet um Hinweise von Autofahrern vor Ort.

Westerburg (dpa/lrs) - Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten und einer Schwerverletzten auf der Landstraße 288 bei Westerburg sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Fahrzeuge waren am Freitagabend auf der Umgehungsstraße zwischen den Abfahrten Guckheim und Westerburg-Wörth frontal zusammengestoßen, hatte die Polizei mitgeteilt. Eine 22-Jährige habe ein Auto überholen wollen. Dabei stieß sie mit dem Auto eines 65-jährigen Fahrers zusammen.

Auch Beifahrerin schwer verletzt

Beide Fahrer erlitten den Angaben zufolge tödliche Verletzungen. Die 17-jährige Beifahrerin der jungen Frau wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße blieb für die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Ursache bis in den frühen Morgen gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte eine Autofahrerin oder ein Autofahrer versucht haben, ein anderes Fahrzeug zu überholen, bevor es zu der folgenschweren Kollision kam. Der Fahrer oder die Fahrerin des bislang unbekannte Fahrzeug könnte hilfreiche Informationen zum Unfallhergang haben. Die Polizei bittet die Person, sich zu melden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fehlverhalten dieser Person.