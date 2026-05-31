Das Wetter zeigt sich von seiner unbeständigen Seite: In Rheinland-Pfalz und im Saarland drohen örtlich Gewitter mit Starkregen. Auch in der neuen Woche kann es Blitz und Donner geben.

Offenbach/Main (dpa/lrs) - Es ist sommerlich warm, aber nicht überall freundlich: In Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich die Menschen auf Gewitter mit möglichem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, gibt es vor allem im Südosten von Rheinland-Pfalz sowie in Teilen des Saarlands bis in den Nachmittag hinein Gewitter. Lokal sind Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 28 Grad, im höheren Bergland um die 22 Grad.

Auch der Montag zeigt sich ungemütlich. Den Prognosen zufolge wechseln sich Wolken und einzelne Schauer ab, am Nachmittag sind vor allem im Osten erneut lokale Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad, in Hochlagen um 19 Grad. Mit einem Mix aus dichten Wolken, Schauern und einzelnen Gewittern setzt sich das wechselhafte Wetter voraussichtlich bis zur Wochenmitte fort. Dabei gehen die Temperaturen allmählich zurück, sodass es zur Wochenmitte spürbar kühler wird.