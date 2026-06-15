Nach einem wechselhaften Start erwarten Rheinland-Pfalz und das Saarland ab Mittwoch viel Sonne und Temperaturen von bis zu 35 Grad.

Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es in den kommenden Tagen deutlich wärmer. Nach einem wechselhaften Wochenbeginn mit einzelnen Schauern und Gewittern setzt sich nach und nach freundlicheres Wetter durch.

Süden zeitweise sonnig

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wechseln sich heute Wolken und Sonne ab, vor allem im Süden wird es zeitweise sonnig. Die Temperaturen erreichen 18 bis 25 Grad.

Am Dienstag gibt es zeitweise Regen, örtlich sind Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad.

Der Mittwoch startet vielerorts noch mit dichten Wolken. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung jedoch zunehmend auf. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad im Norden und bis 31 Grad in der Vorderpfalz.

Schauer im Bergland möglich

Am Donnerstag scheint meist die Sonne, zeitweise ziehen einige Quellwolken durch. Mit Höchstwerten von 29 bis 35 Grad wird es in Rheinland-Pfalz sommerlich heiß. Ab den Abendstunden sind vor allem im Bergland einzelne Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.