Ein Autofahrer steigt nach einer Panne auf der Autobahn aus seinem Wagen und wird von einem anderen Auto erfasst. Der Unfall endet tragisch.

Winnweiler (dpa/lrs) - Ein 32-jähriger Mann ist nach einer Panne auf der Autobahn 63 aus seinem Auto gestiegen und dabei von einem anderen Wagen erfasst worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann bei dem Unfall zwischen Göllheim und Winnweiler im Donnersbergkreis so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs, das mit einem Anhänger unterwegs war, seien bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein Rettungshubschrauber und ein Hubschrauber der Polizei waren im Einsatz. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt, die Unfallaufnahme dauerte am Freitagabend zunächst an. Ein Gutachter wurde beauftragt.