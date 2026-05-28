Als Leihspieler half Tom Krauß dem 1. FC Köln beim Bundesliga-Klassenerhalt. Die Rheinländer verpflichten den 24-Jährigen jetzt langfristig vom Ligakonkurrenten Mainz.

Köln (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den vom Ligakonkurrenten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehenen Mittelfeldspieler Tom Krauß fest verpflichtet. Durch den Klassenerhalt greife eine Kaufverpflichtung, teilten die Kölner mit. Der 24-Jährige unterschreibt in der Domstadt einen Vertrag bis 2029. Die Ablösesumme beträgt nach Medienberichten etwa 3,5 Millionen Euro.

«Tom ist ein Spieler, der auf und neben dem Platz sehr viel Emotionalität, Leidenschaft und Identifikation mitbringt», sagt Kölns Geschäftsführer Thomas Kessler in einer Vereinsmitteilung. «Gerade in der entscheidenden Phase der vergangenen Saison hat er trotz einer schmerzhaften Knieproblematik alles dafür getan, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.» Krauß sagt: «Ich werde auch in Zukunft alles dafür geben, dass wir in der Bundesliga bleiben.»

Für den gebürtigen Leipziger ist Köln die siebte Profistation. In der zweiten Liga spielte Krauß für den 1. FC Nürnberg, in der Bundesliga für RB Leipzig, Schalke 04, Mainz 05, den VfL Bochum und den 1. FC Köln. Zwischenzeitlich spielte er fünf Monate beim englischen Zweitligisten Luton Town. Für die Kölner bestritt der einstige Junioren-Nationalspieler in der vergangenen Saison 26 Ligaspiele.