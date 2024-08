Eine Zeugin berichtet der Polizei von einem schockierenden Ereignis in einem Mainzer Bus: Ein Mann schlägt einem Baby ins Gesicht. Viele Fragen sind noch offen.

Mainz (dpa/lrs) - Nach der Attacke auf ein Baby am Dienstag in einem Mainzer Linienbus läuft weiterhin die Suche nach dem Täter. Zudem suche die Polizei nach wie vor nach der Mutter des Kindes, so ein Sprecher am Freitag. Die Polizei sei weiterhin auf Zeugen angewiesen, um den Tathergang zu klären und den mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen. Dieser wurde der Polizei als Mann mit grauen Haaren und grauem Vollbart beschrieben, der durch sein ungepflegtes Erscheinungsbild und Körpergeruch aufgefallen sei. Die Auswertung der Videoaufzeichnung brachte die Beamten nicht weiter.

Am Dienstag hatte ein Mann laut der Aussage einer Zeugin einem im Kinderwagen liegenden Baby ins Gesicht geschlagen. Ob und wie schwer das Kind durch den Schlag verletzt wurde, war laut Polizei zunächst unklar.