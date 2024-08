In dem kleinen Ort Kröv an der Mosel sitzt der Schock nach dem Einsturz eines Hotels tief. Die Polizeiseelsorge lädt deshalb zum Gottesdienst und sagt: «Jeder ist willkommen.»

Kröv (dpa/lrs) - Fünf Tage nach dem Hotel-Einsturz mit zwei Toten wollen die Rettungskräfte und die Menschen im Mosel-Ort Kröv zu einem Gottesdienst (9.30 Uhr) und gemeinsamen Austausch zusammenkommen. «In unserem gemeinsamen Innehalten und Haltgeben stellen wir uns den Ereignissen vom vergangenen Dienstag und Mittwoch», heißt es in der Einladung der Polizeiseelsorge. «Jeder ist willkommen.» Der Gottesdienst soll im Pfarrgarten in Kröv stattfinden.

In dem Hotel war am späten Dienstagabend eine komplette Etage in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, darunter der 59 Jahre alte Hotelbesitzer, dessen verschütteter Leichnam am frühen Samstagmorgen geborgen wurde. Bereits zuvor war eine tote 64-jährige Frau gefunden worden, die sich laut Polizei als Gast in dem Hotel aufhielt. Zudem gab es sieben Verletzte, die nach Stunden aus den Trümmern gerettet wurden. Die Ursache ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Bei einem derartigen Einsatz sei «viel Adrenalin im Spiel», dabei könne es auch zu traumatischen Ereignissen auch für die Einsatzkräfte kommen, sagte Einsatzleiter Jörg Teusch in einer vorläufigen Bilanz. Der Gottesdienst biete ihnen und auch den Notfallseelsorgern die Möglichkeit, zusammenzukommen.

«Wir gedenken denen, die zu Opfern wurden, wir danken denen, die als Helfer kamen und denen, die gebangt und gehofft haben, und wir suchen nach der Kraft, die uns Menschen immer wieder hoffen lässt», hieß es in der Einladung. Nach dem Gottesdienst sollen Rettungskräfte und Betroffenen noch zum Frühstück zusammenkommen können, um sich über das Erlebte auszutauschen.