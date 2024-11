Am Dienstag rückt in Worms der Kampfmittelräumdienst aus, Polizei und Feuerwehr sperren einen Teil der Fußgängerzone. Jetzt gibt es neue Informationen.

Worms (dpa/lrs) - Nach Hinweisen auf eine möglicherweise gefährliche Substanz in einer Wohnung in Worms hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. In der Wohnung befand sich demnach kein Sprengstoff. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Am Dienstagnachmittag hatten Einsatzkräfte einen Teil der Fußgängerzone gesperrt. Auch der Kampfmittelräumdienst sei vor Ort gewesen, hieß es am Abend in einem Facebook-Posting der Stadt und der Feuerwehr.