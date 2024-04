Der 39-jährige Mann war schwer verletzt aus dem Gebäude gerettet worden. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden.

Neuwied (dpa/lrs) - Nach dem Wohnhausbrand am Donnerstag in Neuwied ist ein Bewohner seinen Verletzungen erlegen. Der 39-jährige Mann sei im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war gemeinsam mit zwei weiteren, leicht verletzten Bewohnern von den Einsatzkräften aus dem Haus gerettet worden. Ein weiterer Hausbewohner hatte sich alleine aus dem Haus befreien können. Das Mehrfamilienhaus im Ortsteil Heddesdorf mit seinen drei Wohnungen ist der Mitteilung zufolge derzeit nicht bewohnbar, die Polizei schätzte den Schaden auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Ursache des Feuers, das in der Nacht im Dachstuhl entstanden war, muss noch ermittelt werden.

PM