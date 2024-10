Lange suchen die Ermittler nach einer vermissten Frau, dann wird sie tot gefunden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Totschlag vor.

Limburg/ Montabaur (dpa) - Rund ein Jahr nach dem Fund einer Frauenleiche hat vor dem Landgericht Limburg der Totschlagprozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Es sei zum Auftakt lediglich die Anklageschrift verlesen worden, teilte ein Sprecher des Landgerichts Limburg mit.

Die in Montabaur lebende Frau war mehrere Monate lang vermisst worden. An Heiligabend 2022 war die 34-Jährige zuletzt lebend gesehen worden, der Fall wurde auch Thema in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst». Nach aufwendigen Suchaktionen an und in dem Fluss Lahn zwischen Villmar und Runkel wurde die Leiche der Frau schließlich im Oktober 2023 in Limburg gefunden. Der damals 35 Jahre alte Tatverdächtige wurde in Untersuchungshaft genommen.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der Mann der 34-Jährigen mutmaßlich eine Droge injiziert hatte und die Frau kollabierte. Statt ihr zu helfen, soll er sie in eine Tasche gepackt und an die Lahn gebracht haben, wo die Frau starb.