Die SPD hatte bislang wenig Gelegenheit, sich mit ihrer Schlappe bei der Landtagswahl zu beschäftigen. Jetzt will sie sich Zeit dafür nehmen. Die Jugend wird schon nervös.

Hätte es mit Alexander Schweitzer nicht so einen starken Spitzenkandidaten gegeben, dann wäre alles viel schlimmer gekommen. Und, na klar, der Bundestrend hat durchgeschlagen. Das waren bisher die beiden populärsten Erklärungen dafür, was am 22. März mit der rheinland-pfälzischen SPD passiert ist: 25,9 Prozent der Stimmen, Platz zwei hinter der CDU und Abschied aus der Mainzer Staatskanzlei nach dreieinhalb Jahrzehnten. Andernorts hätte dies sozialdemokratische Spitzenkräfte aus dem Amt gefegt – nicht so in Rheinland-Pfalz.

Eher im Gegenteil: Der Südpfälzer Schweitzer bleibt auch nach dem Aus als Ministerpräsident, ein Amt, das er knapp zwei Jahre innehatte, ein gefragter Mann. Er wird nach eigenem Bekunden erst gefragt, ob er die anstehenden Verhandlungen mit dem Wahlsieger CDU über eine gemeinsame Regierungskoalition führen möchte. Macht er. Er wird gefragt, ob er den Vorsitz der auf 32 Abgeordnete geschrumpften Landtagsfraktion übernehmen will. Will er. Und schließlich wird er gefragt, ob er sich den kommissarischen Vorsitz der Landespartei vorstellen könnte. Kann er.

Ein Spritzer Selbstkritik

„Partei kann ich“, sagt der 52-Jährige am Mittwoch im Besprechungszimmer der Fraktion im Abgeordnetenhaus unweit des Landtags mit sehr zufriedenem Alexander-Schweitzer-Grinsen. Tags zuvor haben ihn Präsidium und Vorstand „bis auf Weiteres“ zum Parteichef gewählt – einstimmig und einmütig, erklärt er. Das sei nicht immer dasselbe, in diesem Fall aber schon. Die weitere Marschroute ist klar: Der regulär erst 2027 terminierte Landesparteitag wird vorgezogen auf Ende 2026. „Anderthalb Jahre kommissarisch unterwegs zu sein“, sähe nicht gut aus, findet Schweitzer.

Also Strich drunter: alle Führungsfragen geklärt, dem Koalitionspartner fünf Ressorts inklusive des wichtigen Finanzministeriums abgerungen und mit wenigen Ausnahmen alle Topleute als Minister und Staatssekretäre wieder in Amt und Würden gebracht. Vom 22. März und dem kurzen Schockeffekt aus betrachtet, für den er im sozialdemokratischen Lager gesorgt hat, ist das eine erstaunliche Bilanz. Moment mal: Einen Spritzer Selbstkritik mischt Alexander Schweitzer im Gespräch mit den Journalisten schon in den Freudenbecher. Man sei mit besonderem Fokus auf „Geschlossenheit als Organisationsprinzip“ etwas zu stark Regierungspartei und zu wenig Diskurspartei gewesen, räsoniert er.

Weshalb nun die nächste Phase beginne – die der Aufarbeitung des eingangs erwähnten Wahlergebnisses nämlich. Die solle programmatische, organisatorische, aber auch personelle Fragen umfassen. Maßgeblich organisiert wird der Prozess, der eine Online-Umfrage, aber auch regionale und themenbezogene Veranstaltungsformate umfassen wird, von Generalsekretär Gregory Scholz (44). Der Ludwigshafener hat dafür zusätzlich noch das Amt des Landesgeschäftsführers übernommen.

„Werde die Partei fordern“

Sich von der Basis landauf, landab jetzt nur die Leviten lesen zu lassen für den Machtwechsel in Mainz – das hat insbesondere der neue kommissarische Landesvorsitzende nicht vor. Klar, unterwegs sein, zu den Leuten fahren, zuhören – alles wichtig. Und es klingt fast wie eine Warnung an kritische Geister in der rheinland-pfälzischen Sozialdemokratie, wenn Alexander Schweitzer sagt: „Ich werde die Partei fordern.“ Wer neben Landes- oder Bundesebene nicht auch vor Ort nach Gründen für die Probleme der SPD suche, der bekomme von ihm eine Diskussion.

Insbesondere beim Parteinachwuchs, den Jungsozialisten, wecken offenbar einige Ereignisse der zurückliegenden Wochen massiven Unmut, der sich nun in Form eines offenen Briefs Luft verschafft hat, den der Juso-Landesvorstand um Beatrice Wiesner unterzeichnet hat. Frustriert sind die Jusos offensichtlich vom Versuch, den altgedienten SPD-Mann Hendrik Hering in eine mit der CDU ausbaldowerte Doppelspitze bei Lotto Rheinland-Pfalz zu hieven. Darin steht unter anderem: „Fehlereingeständnisse bleiben aus, die Ursachen der Niederlage werden verharmlost, und personelle Entscheidungen wirken wie die Fortsetzung alter Muster statt wie ein echter Neuanfang. Das stärkt nicht das Vertrauen in Erneuerung, sondern nährt den Eindruck von Stillstand und Versorgungslogik.“

Reaktion betont unaufgeregt

Die Reaktion aus der Parteizentrale auf die zwei DIN-A4-Seiten geballter Kritik fällt betont unaufgeregt aus. „General“ Scholz lässt sich so zitieren: „Diese Wortmeldung der Jusos ist uns bekannt. Wir nehmen sie gerne als Debattenbeitrag in den breit angelegten Prozess der Aufarbeitung des Wahlergebnisses der Landtagswahl auf.“

Parteiintern hat das Schreiben aus der SPD-Jugendorganisation dem Vernehmen nach jedoch für Verstimmungen gesorgt. Kommt es doch für die Führung der Landespartei zur Unzeit, nachdem man in der vergangenen Woche heftige Kritik für die Personalie Hering einstecken musste. Doch bei den Jusos wollte man auf diese Situation keine Rücksicht mehr nehmen – im Gegenteil. Vielmehr war die Diskussion um einen möglichen zweiten Lotto-Chef einer der Gründe, warum sich die Jusos ausgerechnet jetzt mit dem Schreiben an den Landesvorstand wandten.

Es war aber nicht der einzige Grund. Hört man ins Juso-Lager hinein, rumort es dort schon seit einiger Zeit. Die Kritik lautet in etwa so: Als Juso-Bundeschef Philipp Türmer vor der Bundestagswahl massiv gegen eine große Koalition mobil machte, habe man sich in Rheinland-Pfalz aus diesen Debatten extra herausgehalten und nicht gegen Schwarz-Rot gewettert. Im Haustürwahlkampf für die Landtagswahl habe man alles gegeben und die Knochen für die Partei hingehalten. Dieses Engagement sieht man bei den Jusos offenbar nicht gewürdigt. Gleichzeitig hätte es sich die Parteispitze zu einfach damit gemacht, das schlechte Wahlergebnis bei der Landtagswahl zu sehr auf die verheerenden Umfragewerte im Bund zu schieben.

Man wolle die Kritik jedoch nicht als Angriff auf das Spitzenpersonal verstehen, heißt es aus dem Juso-Lager fast schon beschwichtigend. Aber man hätte sich schon gewünscht, dass zu einem früheren Zeitpunkt miteinander über das Landtagswahlrgebnis und die Zukunft der Partei gesprochen wird.