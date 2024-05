Kurz nach dem Feuer hatte die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen, er ist wieder auf freiem Fuß.

Betzdorf/Mudersbach (dpa/lrs) - Zwei Tage nach der mutmaßlichen Brandstiftung im Keller eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Altenkirchen sind der Tathergang und die Hintergründe weiter unklar. Laut den bisherigen Ermittlungen könnten familiäre Streitigkeiten das Motiv gewesen sein, teilte die Polizei in Betzdorf am Montag mit. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige war nach dem Brand in Mudersbach am Samstagnachmittag zunächst festgenommen, am Sonntagmorgen jedoch wieder freigelassen worden. Die sechs Bewohner des Hauses im Ortsteil Niederschelderhütte waren nicht verletzt worden.

