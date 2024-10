Ein Unbekannter soll in Weißenthurm einen Mitarbeiter eines Discounters bedroht haben.

Weißenthurm (dpa/lrs) - Ein zunächst unbekannter Mann hat in einem Discounter in Weißenthurm ( Landkreis Mayen-Koblenz) einen Mitarbeiter bedroht. Derzeit seien «Spezialkräfte» im Einsatz, nach dem Mann werde gefahndet, teilte ein Sprecher der Polizei Koblenz mit. Demnach sei ein Streit in dem Discounter ausgebrochen. Der Verdächtige sei vermutlich mit einem E-Scooter unterwegs. Weitere Einzelheiten zur Ursache des Streits oder zur konkreten Bedrohung waren zunächst unbekannt. Es sei niemand verletzt worden.