Südwest Nach Bank-Großeinsatz in Sinzig: Täter weiter auf der Flucht

Nach Großeinsatz in Sinzig
Die Ermittlungen nach dem Großeinsatz in Sinzig werden auch am Wochenende fortgesetzt.

Die Polizei setzt ihre Suche fort: Nach einer möglichen Geiselnahme in einer Bank in Sinzig fehlt von dem oder den Verdächtigen weiterhin jede Spur. Neue Details werden erst am Montag erwartet.

Sinzig (dpa) - Auch am zweiten Tag nach einer möglichen Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig sind der oder die Täter weiter auf der Flucht. Es gebe derzeit keinen neuen Stand, sagte ein Sprecher der Polizei. Es werde weiter nach dem oder den Verdächtigen gesucht. Auch darüber hinaus wird weiter ermittelt. Die Maßnahmen liefen weiter, erklärte der Sprecher. Unter anderem würden Befragungen etwa von Anwohnern durchgeführt.

Wegen einer möglichen Geiselnahme hatte am Freitagmorgen ein Großaufgebot der Polizei mit Spezialkräften die Bank abgeriegelt. Die Ermittler gehen von mindestens einem Täter aus, der auch Beute gemacht hat. Der Mann soll gegen 9.00 Uhr einen Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens abgepasst und ihm einen Behälter mit Bargeld abgenommen haben. Anschließend soll er zwei Personen in einem separaten Raum in der Volksbank eingeschlossen haben.

Zunächst Geisellage angenommen

Vermutlich hat der Mann noch vor dem Eintreffen der Polizei die Bank verlassen. Das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt, weil beim Eintreffen der Einsatzkräfte unklar war, ob der oder die Täter noch in der Bank waren. Die Polizei ging von einer Geisellage aus.

Welche Straftatbestände tatsächlich in Betracht kommen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Angaben zum Tathergang sind laut dem Polizeisprecher voraussichtlich erst am Montag zu erwarten.

Geiselnahme in einer Bank im rheinland-pfälzischen Sinzig
Nach dem Großeinsatz in Sinzig sind auch zwei Tage nach der Tat weiter viele Fragen offen.
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