Ein Mann ist in Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen gegen fünf geparkte Fahrzeuge, eine Laterne und ein Hoftor gefahren. Der Autofahrer sowie ein weiterer Insasse wurden bei dem Unfall gegen 1 Uhr in der Nacht zum Freitag verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuten, dass das Auto mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Frankenthaler Straße unterwegs gewesen sei. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten an, unter anderem sei die Fahrtüchtigkeit beider Insassen des Autos überprüft worden, so die Polizei.

