Wegen einer möglichen Beteiligung an sogenannten Schockanrufen hat die Polizei im Saarland einen 22 Jahre alten Mann festgenommen. Der Zugriff sei am Morgen in Homburg erfolgt, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Donnerstag mit. Die Ermittler seien überzeugt, dass der Mann Mitglied einer Bande sei, die mit «Schockanrufen» Ältere um ihr Erspartes gebracht haben.

Homburg (dpa/lrs) - Ausgangspunkt war demnach ein Anruf im Juli 2023. Dabei sei einem Ehepaar, über 70, aus Schmelz gesagt worden, seine Tochter müsse wegen eines Verkehrsunfalls in Haft - es sei denn, man übergebe einem angeblichen Polizisten Geld und Schmuck. Das Paar erkannte den Betrugsversuch, informierte die Polizei, die den Abholer bei der geplanten Übergabe festnahm. Auch aufgrund von Einlassungen des Mannes habe sich dann der Verdacht gegen den 22-Jährigen ergeben.

Bei der Wohnungsdurchsuchung seien Beweismittel sichergestellt worden, die noch ausgewertet werden müssten, hieß es. Der Festgenommene wurde in die Justizvollzugsanstalt Saarbrücken gebracht. Landesinnenminister Reinhold Jost (SPD) sprach von einem Ermittlungserfolg und lobte die Sicherheitsbehörden.

