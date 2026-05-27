Südwest Mutmaßliche Dealer in Ludwigshafen festgenommen

Dealer gefasst
Drei Verdächtige wurden festgenommen. (Symbolbild)

Drei Männer sollen in der Ludwigshafener Innenstadt gedealt haben. Die Polizei findet bei einer Durchsuchungsaktion zahlreiche Drogen.

Ludwigshafen/Frankenthal (dpa/lrs) - Die Polizei hat in Ludwigshafen drei mutmaßliche Dealer festgenommen. Die Männer im Alter von 26, 28 und 30 Jahren sollen in der Innenstadt mit Kokain und Cannabis gehandelt haben, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilten. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an. Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen und zwei Cafés fanden die Ermittler unter anderem zwei Kilo Marihuana, 85 Gramm Kokain und 50 Gramm Haschisch. Auch Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz.

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