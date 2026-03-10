Südwest Mutmaßliche Brandstiftung in Jugendstrafanstalt

Polizei Symbolbild
Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. (Symbolbild)

In einem Jugendgefängnis bricht in einer Zelle ein Feuer aus, drei Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei hat bereits Erkenntnisse, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Schifferstadt (dpa/lrs) - Drei Männer sind bei einem Brand in einer Jugendstrafanstalt in Schifferstadt leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Vormittag in einem Haftraum ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehe man davon aus, dass der Brand von einem 19-jährigen Gefängnisinsassen gelegt worden sei.

Zwei Vollzugsbeamten sei es gelungen, das Feuer zu löschen. Dabei erlitten sie laut Mitteilung Rauchgasvergiftungen. Auch der Inhaftierte wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 4.000 Euro.

