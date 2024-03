Während des Ramadans verzichten Muslime tagsüber auf Essen und Trinken. Nach Sonnenuntergang folgt das gemeinsame Fastenbrechen. Auch in Rheinland-Pfalz wird der Fastenmonat vielerorts begangen.

Mainz (dpa/lrs) - Auch für viele Muslime in Rheinland-Pfalz beginnt ab diesem Sonntag der traditionelle Fastenmonat Ramadan. Abschluss des Fastenmonats ist das Zuckerfest, das ab dem 9. April gefeiert wird. In Rheinland-Pfalz leben nach Angaben des Kulturministeriums etwa 200 000 Musliminnen und Muslime. Nicht für alle Muslime beginnt der Ramadan am selben Tag. Je nach Mondkalender oder Auslegung beginnt der Fastenmonat für Gläubige am Sonntagabend oder am Montagabend.

Während des Festes verzichten Gläubige tagsüber auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Erst am Abend, wenn die Sonne untergeht, treffen die Menschen sich traditionell zum gemeinsamen Fastenbrechen (Iftar), das oftmals mit einer Dattel und einem Schluck Wasser beginnt.

Der Fastenmonat Ramadan gilt im Islam als eine der fünf Grundpflichten für Gläubige. Kinder, alte und kranke Menschen sowie menstruierende Frauen sind vom Fasten ausgenommen. Zum drei Tage dauernden sogenannten Zuckerfest am Ende des Ramadans bekommen Kinder Geschenke und Süßigkeiten.

Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, und Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, sprachen ein Grußwort an Muslime: «Wir wünschen Ihnen Gottes begleitenden Segen in der vor Ihnen liegenden heiligen Zeit. Ramadan mubarak!», hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag.