Südwest Mountainbiker tritt älterer Spaziergängerin ins Gesicht

Illustration - Polizei
Die Polizei ermittelt nach Fußtritten eines Mountainbikers ins Gesicht einer älteren Frau. (Symbolbild)

Ein Spaziergang endet im Krankenhaus: Ein Radfahrer hat ein Seniorenpaar auf einem Waldweg attackiert. Warum ist es zu dem Streit gekommen?

Forst an der Weinstraße/Köln (dpa) - Ein Mountainbiker hat eine 74-jährige Frau in einem Wald in der Pfalz angegriffen und ihr ins Gesicht geschlagen sowie getreten. Auch ihrem 75 Jahre alten Begleiter schlug er bei Forst an der Weinstraße ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Spaziergänger aus dem Raum Köln aus Sicht des Mountainbikers zu weit auf seiner Seite eines Waldwegs gelaufen. Der Mann war zusammen mit einem weiteren Mountainbiker unterwegs. Die beiden Spaziergänger kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

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