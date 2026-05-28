Südwest Motorradunfall auf B274 – Strecke gesperrt

Polizeieinsatz nach Unfall
Polizei und Feuerwehr sind an der Unfallstelle auf der B274 im Einsatz. (Symbolbild)

Nach einem Unfall mit zwei Motorrädern ist die Bundesstraße zwischen Allendorf und Hahnstätten in beide Richtungen gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, Rettungsarbeiten laufen.

Allendorf (dpa/lrs) - Auf der Bundesstraße 274 hat es zwischen den Abfahrten Allendorf und Hahnstätten einen schweren Motorrad-Unfall gegeben. Die Straße sei aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Polizeidirektion Montabaur mit. Die Rettungsarbeiten laufen demnach, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Der Unfall im Rhein-Lahn-Kreis, an dem zwei Motorräder beteiligt waren, passierte gegen 19.30 Uhr; zu Ursache und Hergang gab es noch keine Informationen.

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