Nach einem Unfall mit zwei Motorrädern ist die Bundesstraße zwischen Allendorf und Hahnstätten in beide Richtungen gesperrt. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, Rettungsarbeiten laufen.

Allendorf (dpa/lrs) - Auf der Bundesstraße 274 hat es zwischen den Abfahrten Allendorf und Hahnstätten einen schweren Motorrad-Unfall gegeben. Die Straße sei aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt, teilte die Polizeidirektion Montabaur mit. Die Rettungsarbeiten laufen demnach, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Der Unfall im Rhein-Lahn-Kreis, an dem zwei Motorräder beteiligt waren, passierte gegen 19.30 Uhr; zu Ursache und Hergang gab es noch keine Informationen.