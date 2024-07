Sommerzeit heißt auch Motorradzeit. Doch immer wieder gibt es auch schwere Unfälle mit Motorradfahrern. Die Polizei will sensibilisieren - und die Nachfrage scheint groß.

Nürburg (dpa/lrs) - Motorradtour mit der Polizei: Mit einem Ausflug zum Nürburgring will die Polizei junge Motorradfahrer über mögliche Gefahren aufklären. Am Sonntag geht es daher für 50 Fahrerinnen und Fahrer zunächst zu einem Fahrsicherheitstraining mit Fahrlehrern in Daun und anschließend auf den Nürburgring.

Die Nachfrage ist groß: Laut Polizeisprecherin haben sich bereits mehr als 60 Menschen angemeldet. Da es nur 50 Plätze gibt, müsse nun eine Vorauswahl getroffen werden. Das Angebot gilt für Motorradfahrer zwischen 18 und 30 Jahren.

Am Ring können dann verschiedene Szenarien ausprobiert werden. Auf dem Programm stehen etwa Slalomfahrten, Reaktionstests und Gefahrenbremsungen. Und die Polizei bietet auch etwas Show: Es gebe eine «exklusive Vorführung» der Kradstaffel. Beamte und Beamtinnen des Landeskriminalamtes seien ebenfalls dabei, um über Prävention und Manipulation an Motorrädern aufzuklären.

«Gerade das Fahrsicherheitstraining hat einen präventiven Charakter», sagte die Polizeisprecherin. Es gebe schon einen hohen Anteil an schweren Unfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern. Manche jüngeren Fahrer überschätzten sich, sagte sie. Es gehe darum, zu sensibilisieren.