In einer Kurve im Landkreis Neuwied stößt eine Frau mit einem Auto zusammen und kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Warum geriet sie auf die Gegenspur?

Isenburg (dpa/lrs) - Eine Motorradfahrerin ist auf einer Bundesstraße nahe Koblenz in den Gegenverkehr gekommen und bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 54-Jährige sei am Freitag auf der Strecke in Richtung Isenburg (Landkreis Neuwied) mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Ein Rettungswagen brachte sie demnach in ein Krankenhaus.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Frau wegen eines Fahrfehlers und ihrer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenspur geriet. Der 20 Jahre alte Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben.