Ein 55-jähriger Biker verliert in einer Kurve die Kontrolle, rutscht über die Straße – und sein Helm löst sich. Warum die Polizei von überhöhter Geschwindigkeit als Unfallursache ausgeht.

Bruttig-Fankel (dpa) - Überhöhte Geschwindigkeit ist nach Vermutung der Polizei die Ursache für einen tödlichen Motorradunfall im Landkreis Cochem-Zell gewesen. Dabei kam am Nachmittag ein 55 Jahre alter Biker bei Bruttig-Fankel in einer Kurve von der Straße ab und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sei über die Fahrbahn gerutscht und habe dabei seinen Sturzhelm verloren. Der 55-Jährige starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen, hieß es von den Ermittlern. Zeugen hatten den Crash nach Angaben der Polizei beobachtet.