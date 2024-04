Ein Motorradfahrer kommt bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Die Strecke zwischen Ulmen und Ulmen-Meiserich ist voll gesperrt.

Ulmen (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Cochem-Zell ums Leben gekommen. Polizei und Rettungsdienst waren am frühen Nachmittag noch an der Unfallstelle zwischen Ulmen und Ulmen-Meiserich vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Der betroffene Abschnitt der Kreisstraße 1 sei voll gesperrt. Zum Unfallhergang und der Identität des Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben.

