Frontalcrash auf gerader Strecke. Bei einem schweren Unfall nahe Detzem kommt ein Motorradfahrer ums Leben. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Detzem (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Trier-Saarburg ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 57-Jährige sei am Nachmittag auf der Kreisstraße 86 zwischen Detzem und Thörnich frontal mit dem Wagen eines 20-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Motorradfahrer demnach noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Strecke war zwischenzeitlich für die Unfallaufnahme gesperrt.