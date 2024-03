Altenahr (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer hat in Altenahr (Landkreis Ahrweiler) beim Überholen mehrerer Autos die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist gegen einen Baum geprallt. Der 60-Jährige überholte drei vor ihm fahrende Wagen trotz Überholverbots auf der B257 in einer scharfen Kurve und bemerkte dann plötzlich Gegenverkehr, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin verlor er beim Wiedereinscheren nach dem Überholen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Motorradfahrer rutschte von der Straße und prallte gegen einen Baum. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Rücken und am Becken. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die genaue Ursache für den Sturz soll nun ermittelt werden.

Mitteilung der Polizei