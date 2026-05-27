Eine Autofahrerin will links abbiegen - und nimmt dabei einem Motorradfahrer die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision.

Ingelheim (dpa/lrs) - Ein Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto auf der L422 bei Ingelheim schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 51-Jährige von Heidesheim in Richtung Ingelheim unterwegs, als ihn eine 50 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen übersah. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Mann hatte laut Polizei Vorfahrt. Die Frau blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die L422 musste laut Polizei zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.