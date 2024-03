Ein Autofahrer will in einem Feldweg sein Fahrzeug wenden. Ein 61-Jähriger auf seinem Zweirad prallt mit dem Auto zusammen und verletzt sich schwer.

Bongard (dpa/lrs) - Beim Zusammenprall eines Motorrads und eines Autos an einer Landstraße bei Bongard (Landkreis Vulkaneifel) ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Pkw-Fahrer wollte am Sonntag sein Auto in einem Feldweg wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als er wieder auf die Landstraße zurückfahren wollte, kam es demnach zur Kollision. Der 61 Jahre alte Motorradfahrer habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf eine Grünfläche gestürzt. Er kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb nach Angaben einer Polizeisprecherin unverletzt.

