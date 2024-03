Ein Motorrad und ein Auto prallen zusammen - die Fahrer wollten laut Polizei einen Stau umfahren. Ein 67-Jähriger wird schwer verletzt.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - In Bad Kreuznach ist bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ein Mann schwer verletzt worden. Der 67-jährige Motorradfahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 48 Jahre alte Autofahrerin nach links zum Wenden auf ein Firmengelände fahren, um aus einem Stau herauszukommen. Dabei übersah sie der Polizei zufolge den Motorradfahrer, der von hinten am Stau vorbeifuhr. Die zwei seien zusammengestoßen und der Mann zu Boden gestürzt. Die Polizei hat eigenen Angaben nach gegen beide ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

