Bei Morbach im Hunsrück ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Was die Polizei bisher dazu sagt.

Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Saarland ist bei einem Verkehrsunfall im Hunsrück nahe Morbach ums Leben gekommen. Der Unfall passierte auf der Bundesstraße 327 auf der Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 116 nach Rorodt, wie die Polizei mitteilte.

Der Motorradfahrer fuhr demnach auf ein vorausfahrendes Auto, welches nach links auf die Kreisstraße abbiegen wollte. Trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer erlag der Mann seinen Verletzungen noch am Unfallort. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der Autofahrer blieb aber unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Die B327 zwischen Immert und Odert (Kreis Bernkastel-Wittlich) war zeitweise voll gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Trier habe die umfassende Unfallaufnahme übernommen. Zudem gab die Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag.