Greimersburg (dpa/lrs) - Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto bei Greimersburg im Landkreis Cochem-Zell schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und in den Gegenverkehr gerutscht, teilte die Polizei am Mittwoch in Cochem mit. Dabei sei es zu der Kollision mit dem Pkw gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Motorradfahrer zu schnell unterwegs.