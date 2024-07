Ein Motorradfahrer ist im Westerwald gegen eine Hauswand geprallt und schwer verletzt worden. Der Mann war am frühen Montagabend in Richtung Wissen-Pirzenthal im Landkreis Altenkirchen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Auf einer abschüssigen Strecke fuhr er am Ortseingang in einer Rechtskurve geradeaus und dann durch eine Hecke. Danach prallte er gegen die Wand des dahinter stehenden Hauses. Der Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.