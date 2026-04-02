Unweit von Trier will ein Senior mit dem Fahrrad eine Bundesstraße überqueren. Doch dort fährt ein Motorrad heran. Es kommt zum Zusammenstoß – mit Folgen.

Konz (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenprall eines Fahrrads mit einem Motorrad auf einer Bundesstraße in Konz sind beide Fahrer schwer verletzt worden. Auf der B268 im Landkreis Trier-Saarburg hatte ein 77 Jahre alter Fahrradfahrer am Nachmittag die Fahrbahn überqueren wollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es demnach zur Kollision mit dem Motorrad eines 39-Jährigen, der aus Richtung Trier kommend auf der Bundesstraße unterwegs war.

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist laut der Polizei noch unklar. Beide Fahrer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Behörde sucht nach Zeugen des Unfalls.