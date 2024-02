Welche politischen Themen schaffen es als Karikatur auf einen Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug 2024? Dieses Geheimnis wird jetzt gelüftet.

Mainz (dpa/lrs) - Uneinigkeit in der Ampel-Regierung, Heizungsgesetz, Donald Trumps Rückkehr-Ambitionen als US-Präsident: Die innen- und außenpolitischen Themen für die närrischen Motivwagen des Mainzer Rosenmontagszugs sind 2024 vielfältig. «Der Narr hat so viele Vorlagen bekommen», hatte Wagenbauer Dieter Wenger vor einigen Monaten gesagt, aber noch kein einziges Thema verraten. An diesem Dienstag (10.11 Uhr) ist es so weit: Die neun Wagen der aktuellen Kampagne mit ihren überlebensgroßen Karikaturen werden in der Halle des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) vorgestellt.

Die Wagen rollen am Rosenmontag (12. Februar) im närrischen Lindwurm zusammen mit Schwellköpp' und Gardisten sieben Kilometer durch die Stadt. Das Motto der Kampagne lautet: «Zur Fassenacht lädt Mainz am Rhein die ganze Welt zum Schoppe ein!» Im vergangenen Jahr waren es noch zehn Wagen. Um mehr zu bauen, hatten nicht die satirischen Ideen und der Witz gefehlt, aber Geld, wie Wenger sagte.

Ein Nachfolger für den legendären Wagenbauer wird noch gesucht. Wenger wird kurz vor Rosenmontag 84 Jahre alt und hört auf. Mehr als 60 Jahre hat er die Politik aufs Korn genommen und damit jedes Jahr Hunderttausende Menschen erfreut. Seinen ersten Motivwagen für den Mainzer Rosenmontagszug baute er 1962. Damals zeigte er zum Thema Milchpreise eine Kuh mit Bauern, die am Euter hängen, den Subventionen der EU.

Rosenmontagszug