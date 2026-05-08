Südwest Mord im Jahr 1994: Anklage gegen 81-Jährigen erhoben

Mordfall Amy Lopez in Koblenz
Der Tatort von damals ist eine Art Lost Place, das einstige Arbeitszimmer des preußischen Generals und Festungsbaumeisters Aster.

Eine junge US-Touristin wird 1994 nahe der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz ermordet. 2026 nehmen die Behörden einen Mann im Seniorenheim fest. Nun gibt es eine Anklage.

Koblenz (dpa) - Mehr als 30 Jahre nach der Tötung der US-amerikanischen Touristin Amy Lopez in Koblenz hat die Staatsanwaltschaft den mutmaßlichen Täter wegen Mordes angeklagt. Dem heute 81-Jährigen werde vorgeworfen, die junge Frau zur Befriedigung des Geschlechtstriebs heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen brutal ermordet zu haben, teilte die Anklagebehörde mit.

Der Mann habe die Tat am 26. September 1994 gestanden. Das Landgericht Koblenz muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden, ob und wann es zum Prozess kommt, steht daher noch nicht fest. Der Mann war Ende Februar 2026 in einem Seniorenheim im Raum Koblenz festgenommen worden, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Die Festung Ehrenbreitstein
Unterhalb der über dem Rhein thronenden Festung Ehrenbreitstein in Koblenz wurde die damals 24-jährige US-amerikanische Touristin getötet. (Archivbild)
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