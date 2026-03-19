Südwest Mord bei Sex an Parkplatz – Staatsanwaltschaft klagt Frau an

Landgericht Saarbrücken
Die Anklage wurde zum Landgericht Saarbrücken erhoben. (Archivbild)

Ende November wird an einer Autobahn bei Rehlingen-Siersburg eine Frauenleiche gefunden. Der mutmaßlichen Täterin wird Mord vorgeworfen – zur Befriedigung des Geschlechtstriebs.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Sie soll ihre Sexualpartnerin in der Nähe eines Autobahnparkplatzes bei Rehlingen-Siersburg getötet haben: Knapp vier Monate nach der mutmaßlichen Tat hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken eine 36-Jährige wegen Mordes angeklagt.

Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Frauen Ende November gemeinsam mit dem Auto zu dem Parkplatz gefahren sein. In einem nahen Waldstück soll es dann «zu Sexualverkehr mit Praktiken aus dem sado-masochistischen Spektrum» gekommen sein, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Vielfach mit dem Küchenmesser eingestochen

Dabei habe die Angeklagte ihr Opfer zunächst mit einer Gliederkette um den Hals gedrosselt, bis dieses wegen erheblicher Verletzungen im Halsbereich widerstandsunfähig war. Danach soll die Deutsche «zur Befriedigung ihres Geschlechtstriebs» vielfach mit einem Küchenmesser auf die 30-Jährige eingestochen haben. Zuvor hatten Medien darüber berichtet.

Die Frau erlitt demnach stark blutende Verletzungen am Hals und starb an einer Kombination aus Blutverlust und stumpfen Verletzungen am Hals. Die tote Frau war auf einem Feldweg von einem Spaziergänger entdeckt worden.

Tatverdächtige möglicherweise psychisch krank?

Die mutmaßliche Täterin wurde nach der Tat im rheinland-pfälzischen Kreis Mainz-Bingen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Sie und das Opfer stammten demnach aus Baden-Württemberg.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird bei einem möglichen Prozess von einem psychiatrischen Sachverständigen zu prüfen sein, ob und inwieweit bei der Beschuldigten psychische Erkrankungen vorliegen. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht Saarbrücken entscheiden.

Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x