Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in der neuen Woche zunächst ein Mix aus Wolken und etwas Regen, am Donnerstag soll es auflockern und sonnig werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Montag bedeckt und nebelig-trüb, vereinzelt gibt es etwas Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zehn und zwölf Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf Temperaturen zwischen sechs und drei Grad ab.

Mainz (dpa/lrs) - Am Dienstag bleibt es stark bewölkt, gebietsweise regnet es etwas bei Temperaturen zwischen neun und elf Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und die Tiefsttemperaturen liegen zwischen vier und ein Grad, in der Eifel ist leichter Frost möglich bei minus ein Grad.

Auch am Mittwoch ist es laut der Vorhersage zunächst bedeckt und örtlich fällt leichter Regen. Gegen Nachmittag lockert es auf und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun und elf Grad. Schwacher Wind ist ab dem Nachmittag laut Prognosen aus Nordost möglich. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf zwei bis minus eins Grad.

Am Donnerstag wird es laut den Wetterexperten teils heiter, teils hochnebelartig bewölkt und es bleibt überwiegend trocken. Je nach Sonnenscheindauer soll es sich auf acht bis zwölf Grad erwärmen.

Deutscher Wetterdienst (DWD)