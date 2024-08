In Rheinland-Pfalz und im Saarland wechseln sich Sonne und Wolken bei Höchsttemperaturen bis 32 Grad ab. Am Wochenende wird vereinzelt Regen erwartet.

Mainz (dpa/lrs) - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Sonne-Wolken-Mix einstellen - am Wochenende gibt es auch Regen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht es heute Abend von Nordwesten her zu, es bleibt jedoch trocken bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad.

Der Freitag beginnt mit sonnigen Abschnitten und einigen Wolken, später am Tag wird es überwiegend wolkig, wobei die Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad liegen. Der Wind weht aus südwestlicher Richtung und kann stellenweise stürmische Böen mit sich bringen.

Am Samstag zeigt sich zunächst die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 28 bis 32 Grad. Gegen Abend verdichten sich die Wolken und von Westen kommen Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Der Regen hält auch in der Nacht zum Sonntag an. Am Tag soll es laut Wetterexperten etwas kühler werden, mit Höchstwerten zwischen 19 und 23 Grad. Der Regen aus der Nacht zieht schnell ab. Im Tagesverlauf soll es trocken bleiben.