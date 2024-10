Ungewöhnlicher Diebstahl in Trier: Unbekannte brechen mitten am Tag in ein Haus ein und nehmen den ganzen Tresor mit.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) - Einbrecher haben in Idar-Oberstein einen Tresor samt Inhalt aus einem Wohnhaus gestohlen. Die Täter seien nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag im Stadtteil Tiefenstein durch ein Fenster eingebrochen und hätten das Schlafzimmer durchwühlt. Aus diesem entwendeten sie auch den Tresor. Sie sind seitdem auf der Flucht. Es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen Tätern.