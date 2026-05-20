Mit Totenkopfmaske und täuschend echter Pistole sorgt ein Mann für Wirbel in Trier. Die Beamten ziehen Konsequenzen. Der Mann zeigt Einsicht.

Trier (dpa/lrs) - Ein Mann mit Totenkopfmaske und täuschend echt wirkender Spielzeugpistole hat in der Trierer Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten hätten am Abend eine auffällige Person in uniformähnlicher Kleidung gemeldet, wie die Polizei mitteilte.

Beamte hätten den Mann wenig später ausfindig machen und können. Dabei stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass es sich bei der Pistole um eine schwarze Spielzeugwaffe handelte. Laut Polizei wollte der Mann mit seinem Auftritt eine fiktive Figur darstellen (Cosplay).

Maskierung und Spielzeugwaffe wurden sichergestellt, um weitere Meldungen zu verhindern. Der Mann habe eingesehen, dass sein Erscheinungsbild keine gute Idee für einen Spaziergang durch die Innenstadt gewesen sei, hieß es. Für die Bevölkerung habe laut Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.