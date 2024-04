Ein Mann hat bei einem Streit mit einem flüchtigen Bekannten in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) mehrere Stichverletzungen erlitten. Die beiden Männer waren am späten Freitagabend in einer Gaststätte zunächst verbal aneinandergeraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann verlagerte sich die Auseinandersetzung auf einen Platz in der Nähe des Lokals, wo einer der Männer den anderen verletzt haben soll.

Sulzbach/Saar (dpa/lrs) - Nach Polizeiangaben nutzte der Täter möglicherweise eine abgebrochene Glasflasche, um seinen Kontrahenten zu verletzen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen den Beschuldigten werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte der Sprecher.

