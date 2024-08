Ein Autofahrer fällt durch unsichere Fahrweise auf. Er bringt mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Schließlich hält die Polizei ihn an.

Hachenburg (dpa/lrs) - Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist auf der B414 im Westerwaldkreis in den Gegenverkehr geraten, weil er unter Drogen am Steuer saß. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer mussten dem Auto am Sonntagnachmittag ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Nach der gefährlichen Fahrt auf der Strecke von Müschenbach kommend in Fahrtrichtung Hachenburg stoppte die Polizei den Wagen im Zuge einer Fahndung.

Die Beamten bemerkten drogentypische Auffälligkeiten, wie es hieß. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe Kokain. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.